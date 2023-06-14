Son Dakika: Milli takımda Çağlar Söyüncü şoku! Sağ arka adale...

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TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Millî futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı."

Letonya - Türkiye müsabakası, 16 Haziran Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takımımız, Galler ile oynayacağı karşılaşma için ise 17 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te THY'ye ait uçakla Riga'dan Samsun'a geçecek.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran günü oynanacak olan Türkiye - Galler maçı 21.45'te başlayacak ve o da TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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ARŞİV - Çağlar Söyüncü'nün Freiburg günleri...