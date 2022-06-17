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Son dakika: Milli cimnastikci Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu

#Ayşe Begüm Onbaşı#Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası#Cimnastik

Milli cimnastikci Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde dünya ikincisi oldu.

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Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.

Türkiye’nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye’ye bir önemli başarı daha kazandırdı.

Portekiz’in Guimaraes kentindeki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda podyuma çıkan Ayşe Begüm Onbaşı, finalde elde ettiği 20,350 puanla dünya ikincisi oldu.

Büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Onbaşı, “Ülkeme bir büyük başarı daha kazandırdığım için çok mutluyum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Madalyam Türk halkına armağan olsun” dedi.

Son dakika: Milli cimnastikci Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu

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Ayşe Begüm Onbaşı, üst üste ikinci dünya şampiyonasından madalya ile döndü. Portekiz’in Guimaraes kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden başarılı sporcu, dünya ikincisi olmayı başardı. Elemelerde zorlanmadan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, finalde ise topladığı 20,350 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye’ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Onbaşı, “Dünyanın en iyi cimnastikçileri arasında mücadele etmek ve dünya ikinciliği elde etmek bizim için çok önemliydi. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Üst üste iki dünya şampiyonasında da madalya kazanmış oldum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu büyük başarıyı başta antrenörüm ve ekibim olmak üzere bana her zaman destek olanlara ve tabii ki ülkeme armağan ediyorum” dedi. 

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#Ayşe Begüm Onbaşı#Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası#Cimnastik

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