Son dakika: Milan - Atletico Madrid maçına Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu! Rebic, Çakır'ın üzerine yürüdü... Capello: Maçı mahvetti...

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Spor Arena - Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Milan, evinde Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Milan'ın golünü 20. dakikada Rafael Leao atarken Atletico Madrid'in sayılarını 84. dakikada Griezmann ve 90+7'de penaltıdan Luis Suarez kaydetti.

Milan'da Franck Kessie, 15 ve 29. dakikalarda sarı kart örerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETİMİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Milan'da Kessie'ye 29. dakikada ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı çıkaran, maçın uzatma dakikalarında ise tartışmalı bir penaltı kararı veren Cüneyt Çakır'a İtalyan cephesinden büyük tepki geldi.

REBIC, ÇAKIR'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Maçın 29. dakikasında Kessie'nin Cüneyt Çakır'dan ikinci sarı ve kırmızı kartı görmesinin ardından Hırvat futbolcu Ante Rebic, Çakır'ın üzerine yürüdü. Rebic'i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

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PENALTI KARARI SONRASI MILAN CEPHESİ ÇILDIRDI

Mücadelede uzatma dakikaları oynanırken Atletico Madrid lehine penaltı kararı veren Cüneyt Çakır, Milanlıları çıldırttı. Topun Kalulu ile Lemar arasında kaldığı pozisyona penaltı kararı vermesi ve VAR'ın inceleme yapmaması İtalyanlardan büyük tepki çekti. İtalyanlara göre penaltı pozisyonunda top önce Lemar'ın eline,ardından Kalulu'nun eline çarptı. Cüneyt Çakır ise takdir hakkını Kalulu'nun eline çarptığı yönünde kullandı ve beyaz noktayı8 gösterdi.

PIOLI: ÇAKIR'IN KARARLARI HEP ATLETICO LEHİNE OLDU

Milan teknik direktörü Stefano Pioli maç sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kesinlikle en iyi gününde değildi. Sadece Rebic'in kırmızı kartı ve penaltıyı söylemiyorum. Penaltı kararı da doğru değil. Yüzde 50-50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico Madrid lehine oldu. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu" diye konuştu.

CAPELLO: CÜNEYT ÇAKIR MAÇI MAHVETTİ

Maçı yorumlayan efsane İtalyan teknik direktör Fabio Capello da Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi: Milan'ı beğendim, hızlı ve iyi oynadılar ama bu gece kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. Penaltı pozisyonuna VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız.

BENNACER: VAR NEDEN VAR?

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Milan'ın yıldız orta saha oyuncusu Ismael Bennacer de Cüneyt Çakır'ı şu sözlerle eleştirdi: Maçlarda her şeyinizi verseniz de sonucu küçük ayrıntılar belirliyor. Böyle kaybetmek acı verici. Anlamıyorum VAR neden var. Penaltı pozisyonu VAR'a gitse iptal edilirdi, buna eminim."