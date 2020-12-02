Son Dakika | Formula 1'de tarihi imza! Mick Schumacher resmen Haas takımında...

Formula 1 takımlarından Haas, yeni sezon için Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ile anlaştıklarını resmen duyurdu.

7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, 2021'den itibaren Formula 1'de yarışacak ve böylece Schumacher soyadı 2012’den sonra Formula 1'e geri dönmüş olacak.

MICK SCHUMACHER'DEN BABASINA SELAM

Resmi açıklamanın ardından kısa bir demeç veren Mick Schumacher, babası Michael Schumacher'i anmayı unutmadı. Mick, "Önümüzdeki sene Formula 1’de gridinde bulunacak olmam beni inanılmaz mutlu etti ve söyleyecek söz bulamıyorum. Buradan anneme ve babama olan sevgimi belirtmek istiyorum çünkü biliyorum ki bunların hepsini onlara borçluyum." dedi.

TAKIMDAN GÜVENOYU

Haas Takım Patronu Günther Steiner, Mick Schumacher'in takıma katılmasına ilişkin, "Mick Schumacher’i takımımıza kazandırdığımız için çok mutluyuz. Mick’i bir an önce takıma adapte edip onunla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

FERRARI MOTORU KULLANACAK

Ferrari Sürücü Akademisi'nden yetişen Mick Schumacher'in yeni takımı Haas, Ferrari motoru kullanıyor.

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