Son dakika: Messi'nin ayrılığı sonrası Barcelona'da üç yeni transfere lisans çıktı

Barcelona, yeni transferleri Memphis Depay, Eric Garcia ve Rey Manaj'a lisans çıkarıldığını açıkladı. Lionel Messi'nin ayrılması halinde dahi maaş yükünden ötürü transferlerine lisans çıkarmakta zorlanan kulübte Gerard Pique'nin maaşında yüklü bir miktar indirime gittiği ve bu sayede 3 oyuncuya lisans çıkarıldığı ifade edildi.

Lionel Messi, maaşında %50 indirimi kabul etmesine rağmen maaş limiti sebebiyle Barcelona'da kalamamıştı.