Son Dakika: Mert Günok'tan transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray arasında tercihi...
Son dakika transfer haberi... Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği milli kaleci Mert Günok, transfere dair kararını verdi. Başakşehir'den ayrılması yüksek ihtimal olan Mert Günok'un, ilk 11'de daha çok oynamak istediği için tercihini buna göre yaptığı belirtildi.
Kadrosuna tecrübeli bir kaleci katmak isteyen Beşiktaş'ın ilk adayı olan milli file bekçisi Mert Günok kararını verdi.
Galatasaray'ın da devreye girdiği Mert Günok için siyah-beyazlılar temaslarını sıklaştırırken, 32 yaşındaki kaleci transfere dair tercihini yaptı.
Milliyet'te yer alan habere göre Mert Günok, Muslera'nın arkasında yedek beklemektense Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile rekabete girmeyi tercih etti ve transferde kararını Beşiktaş yönünde verdi.
Kadrodaki yerli alternatifini artırmak ve tecrübe açığını kapatmak isteyen Beşiktaş da milli file bekçisini takıma dahil etmek istiyor.