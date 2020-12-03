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Futbol
Haber Giriş: 03.12.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Merih Demiral sakatlandı! Juventus duyurdu...

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Son Dakika | Merih Demiral sakatlandı! Juventus duyurdu...
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İtalya Serie A ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında forma giyen Merih Demiral'ın sakatlandığını açıkladı.

Juventus'tan yapılan açıklamada Dinamo Kiev maçı sonrası sağ uyluk kaslarında düşük derece bir zorlanma tespit edildiği, milli futbolcumuzun 10 gün sonra yeniden kontrol edileceği ifade edildi.

Merih Demiral, hafta sonu Torino ile oynanacak derbide ve Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maç olan Barcelona mücadelesinde kesin olarak forma giyemeyecek.

Son Dakika | Merih Demiral sakatlandı Juventus duyurdu...

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