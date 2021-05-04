Son Dakika: Mercedes'te bir devir sona eriyor! Ayrılık kararı çıktı...

Spor Arena Dışa Haberler - Formula 1 takımlarından Mercedes, Portekiz'de alınan sonuçların ardından Valtteri Bottas'a olan inancını kaybetti ve sezon sonundan önce Fin pilotla yollarını ayırarak yerine İngiliz sürücü George Russell'ı getirmek istiyor.

Daily Mail'ın Mercedes'e yakın kaynaklarına dayandırdığı haberde, 31 yaşındaki deneyimli pilot ile sezon sona ermeden önce yolların ayrılacağı belirtildi. Aynı haberde, Valtteri Bottas'tan boşalacak koltuğun en büyük adayının 23 yaşındaki George Russell olduğu kaydedildi.

Formula 1'de son yılları domine eden Mercedes'te geçirdiği 5 sezonda yalnızca 9 yarış kazabilen Valtteri Bottas, takım arkadaşı ve son şampiyon Lewis Hamilton'un bir hayli gerisinde kaldığı gerekçesiyle gözden çıkarıldı. İngiliz pilot, bu dönemde 44 yarış zaferine imza attı.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas'ın yarışı üçüncü sırada tamamlaması Mercedes cephesinde bardağı taşıran son damla oldu.

Daily Mail'e konuşan ismi açıklanmayan bir Mercedes yetkilisi, Portekiz'de büyük bir hayalkırıklığı yaşadıklarını ifade etti ve "Takımda Valtteri hakkında ciddi bir huzursuzluk var" şeklinde konuştu.

Kimliği gizli tutulan kaynak ayrıca, Valtteri Bottas'ın artık Mercedes'in verdiği sorumlulukların altından kalkamadığını söyleyerek, "Bunu Bahreyn'de George Russell'ın performansını izleyince daha iyi anlamıştık." dedi.

BAHREYN'DE NE OLMUŞTU?

Mercedes'in 2017 yılında genç sürücü akademisine dahil ettiği Williams pilotu George Russell, geçtiğimiz yıl Aralık ayında koronavirüse yakalanan Lewis Hamilton'ın yerine Sakhir GP'de Alman devi adına yarışmıştı.

İngiliz pilot, Sergio Perez'in kazandığı yarışta 1:31'33.670'lik derecesiyle takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın arkasında 9. olmuştu. Yarışı 1:31'30.503'lük dereceyle tamamlayarak 8. olan Valtteri Bottas'ın performansı o dönem ciddi şekilde eleştirilmiş ve George Russell ile hemen hemen aynı süreyi elde etmeleri tartışmaları beraberinde getirmişti.

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