Son Dakika | Menemenspor'da koronavirüs vakaları 34'e yükseldi!
TFF 1.Lig ekibi Menemenspor, son yapılan testlerle beraber 30 olan pozitif koronavirüs vaka sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da 30 olan koronavirüs vaka sayısı son test sonuçlarıyla birlikte 34'e yükseldi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüzde Adanaspor maçı öncesi (4 Kasım Çarşamba) yapılan COVİD-19 testlerinin sonuçları belli oldu. Çıkan sonuçlar neticesinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştı.
Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır.
Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır.
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