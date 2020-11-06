MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Menemenspor'da koronavirüs vakaları 34'e yükseldi!
GeriFutbol Son Dakika | Menemenspor'da koronavirüs vakaları 34'e yükseldi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Menemenspor'da koronavirüs vakaları 34'e yükseldi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Menemenspor'da koronavirüs vakaları 34'e yükseldi!
Abone Olgoogle-news

TFF 1.Lig ekibi Menemenspor, son yapılan testlerle beraber 30 olan pozitif koronavirüs vaka sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da 30 olan koronavirüs vaka sayısı son test sonuçlarıyla birlikte 34'e yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzde Adanaspor maçı öncesi (4 Kasım Çarşamba) yapılan COVİD-19 testlerinin sonuçları belli oldu. Çıkan sonuçlar neticesinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştı.

Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır.

Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır.

Son Dakika | Menemensporda koronavirüs vakaları 34e yükseldi

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle