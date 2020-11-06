Son Dakika | Menemenspor'da koronavirüs vakaları 34'e yükseldi!

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da 30 olan koronavirüs vaka sayısı son test sonuçlarıyla birlikte 34'e yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzde Adanaspor maçı öncesi (4 Kasım Çarşamba) yapılan COVİD-19 testlerinin sonuçları belli oldu. Çıkan sonuçlar neticesinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştı.

Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır.

Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır.

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