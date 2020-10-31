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Haber Giriş: 31.10.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Menemenspor'da 22 kişi koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Menemenspor'da 22 kişi koronavirüse yakalandı!
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TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da 11'i futbolcu olmak üzere toplamda 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 11'i futbolcu olmak üzere 22'ye çıktı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, perşembe günü yapılan ve dün açıklanan Kovid-19 testlerindeki pozitif vaka sayısının 7'si futbolcu olmak üzere 13 olduğu hatırlatıldı.

Dün rahatsızlanan kişilerin olması üzerine tekrar test yapıldığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tekrardan yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde 4 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp doktoru, 1 kulüp yöneticisi, 1 ulaşım sorumlusu olmak üzere kulüp genelindeki vaka sayısı 22'ye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

Son Dakika | Menemensporda 22 kişi koronavirüse yakalandı

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