Son Dakika: Mehmet Topal'dan Beşiktaş ve şampiyonluk açıklaması: 'Bu sezon...'

"BU SEZON ZOR GEÇECEK"

Geçen sene herkes Beşiktaş'ın kadrosunun kısıtlı olduğunu söylüyordu ama takım arkadaşlarım bu eksiği çok iyi kapattılar. Kadronun kısıtlı olduğunu düşünmüyorum, gerçekten mükemmel mücadele ettiler. Hak edilmiş bir şampiyonluk vardı. Bu sezonun çok zor geçeceğini takım arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Çünkü şampiyon olmuş bir takım var ve bütün rakipleriniz şampiyon takıma karşı oynayacaklar. Çok daha güçlü olmak zorundayız, artık belli seviyenin üstüne koymalıyız.

TRANSFER SÜRECİ

Beşiktaş'a transferimle ilgili yaklaşık birkaç haftadır ilerleyen bir süreç vardı. Süreç olumlu sonuçlandı. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah büyük hizmetler verip camiama layık olurum.

"JOSEF'LE KARDEŞ GİBİYİZ"

Josef'le kardeş gibiyiz. Mükemmel bir bağımız var. Atiba'yı zaten uzun yıllardan beri tanıyorum. Birbirimize çok saygı duyuyoruz. Takım içinde rekabet her zaman önemlidir. Rekabet olacak ama bu hiçbir zaman bizim dostluğumuzu etkilemeyecek.

TARAFTARA MESAJ

Biz, futbolcular olarak taraftarlarımızı her zaman arkamızda görmek isteriz. Onlar, bizim her zaman 12. adamımız. Beşiktaş taraftarını anlatmaya gerek yok. Mükemmel, çılgın bir taraftara sahibiz. Onlar bizim ekstra gücümüz olacaklardır."