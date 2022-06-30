Son Dakika: Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu yeni transferi açıkladı! Ahmed Touba imzayı attı... Okan Buruk ve Jorge Jesus yorumu...

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Waalwijk forması giyen Ahmed Touba'yı resmen kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisinde teknik direktör Emre Belözoğlu, 24 yaşındaki Cezayirli stoper ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada ise yetenekli savunmacıyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2020'de Club Brugge'den Waalwijk'e tranfer olan Cezayirli stoper, Hollanda ekibi ile geride kalan sezonda 29 maça çıktı.

BAŞAKŞEHİR RESMEN AÇIKLADI

Kulübümüz, Ahmed Touba’nın transferi için kulübü RKC Waalwijk ile anlaşmış olup Cezayirli futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Takımımızda 59 numaralı formayı giyecek olan defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.

Ahmed Touba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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Abdülkerim Bardakcı'nın yerine gideceği konuşuluyordu

Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'a transfer olmasının ardından stoper transferi için çalışmalarını yoğunlaştıran Konyaspor'un Hollanda ekibi Waalwijk'te forma giyen Ahmed Touba'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Başakşehir'e gelirken hiç düşünmeden geldim. Konumu ve durumu ne olursa olsun her zaman burada çalışmaktan mutlu olacağımı yöneticilerimiz biliyorlardı. Oyuncularımın çabası olmasaydı buralara gelemezdik. İnşallah UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne kalmak istiyoruz."

"Benim amacım topa sahip olmak ve tehditkar oynamak. Bence takım, topa sahip olan ve ceza sahası içinde topla buluşmak isteyen bir yapıya büründü."

"16 yaşında bir genci (Efe Arda Koyuncu), bizim için çok önemli bir maçta Galatasaray 'a karşı oynattık ve o da çok iyi bir oyun ortaya koydu. O kararı vermek benim için zor olmadı. Genç oyuncuları beslerken korumamız gerekiyor."

Arda Güler sözleri

"Arda Güler, çok yetenekli ve çok değerli bir oyuncu. Onun çok akıllı olduğunu ve futbolu hayatının merkezine koyduğunu bildiğimden Avrupa'da ülkemizi temsil edebilecek büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum."

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Okan Buruk yorumu

"Okan ağabey, hayatımdaki en yakın 2-3 dostumdan biri. En naif insanlardan biridir. Hırslıdır, yarışmacıdır. Oyunculuk profilini teknik direktörlüğe taşıdı. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, tarihe geçti. Bulunduğu konumu sonuna kadar hak ediyor. Galatasaray'da başarılı olacağına inancım tam. Çok değerli bir teknik direktör. Yeni jenerasyonu en iyi temsil eden teknik adamlardan bir tanesi. Galatasaraylıydı, Galatasaray'dan ayrıldı, tekrar Galatasaray'a döndü. Hep başarılı olmasını isterim."

Jorge Jesus övgüsü

"Fenerbahçe'nin olabilecek en doğru teknik direktörü getirdiğini düşünüyorum. Jorge Jesus çok hücumcu ve Fenerbahçe'nin genlerine uygun..."