Son Dakika | Medipol Başakşehir'de ayrılık! Atabey Çiçek, Westerlo'ya kiralandı...
Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Samsunspor'da kiralık geçiren Atabey Çiçek'in Belçika takımı Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki oyuncusu Atabey Çiçek’i Belçika’nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiralık verdi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo’ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
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