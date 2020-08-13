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GeriFutbol Son Dakika | Medipol Başakşehir'de ayrılık! Atabey Çiçek, Westerlo'ya kiralandı...
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Haber Giriş: 13.08.2020 - 13:40,Son Güncelleme:

Son Dakika | Medipol Başakşehir'de ayrılık! Atabey Çiçek, Westerlo'ya kiralandı...

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Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Samsunspor'da kiralık geçiren Atabey Çiçek'in Belçika takımı Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki oyuncusu Atabey Çiçek’i Belçika’nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiralık verdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo’ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

 

Son Dakika | Medipol Başakşehirde ayrılık Atabey Çiçek, Westerloya kiralandı...

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