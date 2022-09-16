Son Dakika: Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu ile kaybetmeyi unuttu!

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UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Fiorentina kozlarını paylaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-0'lık skorla kazanarak gruplarda 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken devreye 0-0'lık skorla girildi. Serdar Gürler, 57 ve 71. dakikalarda sahne alarak durumu 2-0 yaptı. Son sözü ise 90. dakikada Traore söyledi. Fiorentina 76. dakikada Ikone'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı

Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in puanı 6 oldu ve temsilcimiz namağlup zirvedeki yerini korudu. Serie A ekibi ise 1 puanla son basamakta kaldı.

SERDAR GÜRLER SİFTAH YAPTI

Başakşehir’in başarılı futbolcusu Serdar Gürler, Avrupa kupalarında siftah yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile bu sezon ilk kez Avrupa’da görev alırken, bu kulvarda da ilk golünü kaydetmiş oldu. Serdar, UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu ikinci maçında oynadıkları Fiorentina karşılaşmasında rakip fileleri 57 ve 71’de havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve aynı zamanda Avrupa’da da ilk golüne imza atmış oldu.

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EMRE BELÖZOĞLU KAYBETMEYİ UNUTTU

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Başakşehir, gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirve yarışı veren Başakşehir ayrıca ligin namağlup iki takımından birisi.

Emre Belözoğlu ve öğrencileri, Ön Eleme ile Play Off turlarında sahadan hiç mağlup ayrılmadı. Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu'nda İsrail ekibi Netanya'yı, 3. Ön Eleme Turu'nda İzlanda ekibi Breidablik'i, Play Off Turu'nda ise Belçika ekibi Royal Antwerp'i geçerek, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmayı başardı.

Konferans Ligi A grubu ilk maçlarında İskoç ekibi Hearts'ı 4-0'lık skorla geçen Turuncu Lacivertliler, iyi performansına grup etabında da devam etti. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi A grubu ikinci maçında, Fiorentina'yı 3-0'la geçerek 2'de 2 yaptı ve namağlup unvanını korudu.

FATİH TERİM TRİBÜNDEN İZLEDİ

Başakşehir'in Fiorentina'yı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2'nci maçını teknik direktör Fatih Terim, tribünden izledi. Teknik direktörlük kariyerinin Temmuz 2000-Şubat 2001 döneminde Fiorentina'nın başında görev yapan tecrübeli teknik adam, kendi adını taşıyan statta eski takımı Fiorentina'nın Başakşehir ile oynadığı maçta tribündeki yerini aldı.