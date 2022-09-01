Son Dakika: Maxi Gomez resmen Trabzonspor'da! Bonservisi ve satıştan pay detayı...

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Trabzonspor, uzun süre Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer, Uruguaylı golcünün transferiyle ilgili KAP'a açıklamalar yaptı.

BONSERVİS ÜCRETİ AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.

Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Trabzonspor, 26 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncuya 1.750 bin euro euro yıllık maaş ile ödeneceğini açıkladı.

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"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

ÖZEL JETLE İSTANBUL'A İNDİ

Trabzonspor Maxi Gomez ve temsilcisi Stefano Castagna’yı almak için Valencia’ya özel jet yolladı. Uruguaylı futbolcu ve beraberindekileri taşıyan uçak bugün saat 14:00'da Atatürk Havalimanı'na indi.

AĞAOĞLU: EN DOĞRU YOL SESSİZ SEDASIZ TRANSFER

Havalimanı çıkışı transferle ilgili soruları yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Böyle transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. Bir kulüp aynı pozisyonda 5-6 oyuncuyla görüşüyor, neticede bir oyuncu alıyor. En doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, oyuncunun Ümraniyespor maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bizim görevimiz transferi yapıp hocaya teslim etmek. Gerisi hocanın kararı" yanıtını verdi.

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TARAFTARA VEDA KISMET TRABZON'A!

Maxi Gomez, Valencia'nın pazartesi günü evinde oynadığı son maçında statta ailesiyle veda fotoğrafları çektirirken Fenerbahçe yerine Trabzon'un yolunu tuttu. İspanya'da Celta Vigo ile Valencia formaları giyen yıldız futbolcu, La Liga serüveninde 167 maçta forma giyerken 52 gol atıp, 21 asist üretti. Uruguay Milli Takımı'nda da görev alan tecrübeli oyuncu burada 4 gol kaydetti.