×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı, kulüpten açıklama geldi! Başkan Memik Yılmaz, son durumu Spor Arena'ya anlattı: 'Korona olmuştu, pozitife çevirdi'

Güncelleme Tarihi:

#Marius Sumudica#Gaziantep FK#Koronavirüs
Son dakika: Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı, kulüpten açıklama geldi Başkan Memik Yılmaz, son durumu Spor Arenaya anlattı: Korona olmuştu, pozitife çevirdi
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 14:55

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sağlık durumu iyiye giden Rumen çalıştırıcı için başkan Memik Yılmaz da Spor Arena'ya konuştu. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica'nın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Kulüpten yapılan bildiride detaylı tetkikler sonucunda tecrübeli teknik adamın son günlerde artan şikayetleri sonrası hastanede tedavi altına alınmasına karar verildiği belirtildi.

"KORONA OLMUŞTU, POZİTİFE ÇEVİRDİ"

Son dakika: Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı, kulüpten açıklama geldi Başkan Memik Yılmaz, son durumu Spor Arenaya anlattı: Korona olmuştu, pozitife çevirdi

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, "Sumudica şu an hastanede, sağlık durumu iyi. Müşahede altında tutuluyor. Korona olmuştu, pozitife çevirdi. Korkulacak bir şey yok." dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;

Haberin Devamı

Son dakika: Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı, kulüpten açıklama geldi Başkan Memik Yılmaz, son durumu Spor Arenaya anlattı: Korona olmuştu, pozitife çevirdi

"Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır. Sani Konukoğlu Hastanesi’nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Gözden Kaçmasınİspanyollar, Arda Güleri Spor Arenaya anlattı: Neden transfer edildiğini gösterdi, böyle devam ederse...İspanyollar, Arda Güler'i Spor Arena'ya anlattı: 'Neden transfer edildiğini gösterdi, böyle devam ederse...'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Marius Sumudica#Gaziantep FK#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!