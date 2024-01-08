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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica'nın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Kulüpten yapılan bildiride detaylı tetkikler sonucunda tecrübeli teknik adamın son günlerde artan şikayetleri sonrası hastanede tedavi altına alınmasına karar verildiği belirtildi.

"KORONA OLMUŞTU, POZİTİFE ÇEVİRDİ"





Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, "Sumudica şu an hastanede, sağlık durumu iyi. Müşahede altında tutuluyor. Korona olmuştu, pozitife çevirdi. Korkulacak bir şey yok." dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;

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"Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır. Sani Konukoğlu Hastanesi’nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."