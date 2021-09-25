Son Dakika: Mario Balotelli'den yeni açıklama! Sergen Yalçın'ın videosunu ne zaman izledi? Soyunma odasında o anlar...

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile arasında yaşananların ardından yeni açıklamalarda bulundu.

TV100'e konuşan deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında 'beyni yok' ifadesini kullandığı videoyu Beşiktaş maçından önce soyunma odasında izlediğini anlattı. İtalyan yıldız, videoyu kendisine izleten takım arkadaşının ismini ise vermedi.

Mario Balotelli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, halkıyla, bana gösterdikleri ilgiyle hep mutlu oldum. benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. Bunu o akşam da herkes gördü. Ben birçok futbolcuyla orada sarıldım, kucaklaştım."

"MAÇA ÇIKMADAN ÖNCE SOYUNMA ODASINDA ARKADAŞIM İZLETTİ"

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"Ben soyunma odasındayken, maça çıkmadan önce, ismini vermek istemedigim bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın'ın bana "Beyni yok" dedigini orada gördüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat. Oynamak ıştiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim?' Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim' dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da kenarda oturan futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum."

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

"Şu bilinsin ki benim parayla pulla hiçbir zaman ısım olmaz. Ben bu sporu, futbolu çok seviyorum. Beni tanıyan herkes bilir. Bana sahip çıkan Adana Demirspor taraftarlarını çok seviyorum. Adana halkını çok seviyorum. Sayın Başkan Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, hocamız ve taraftar bana her zaman destek oldular. Burası çok güzel bir şehir. Türkiye'de mutluyum, Türkiye benim ikinci vatanım. Burada bana gösterilen ilgi ve alakaya mınnettarım.

Ayrıca ben çok yardımsever bir insanım. İtalya milli takımı ile şampiyon olduğumda aldığım bütün primi İtalya'daki sokak çocuklarına bağışladım. Ben çocukları çok seviyorum. Ben gençleri çok seviyorum. Benim için millet, din, dil, ırk hiç farketmiyor. Ben herkesi çok seviyorum. Ayrıca önümüzdeki hafta için devlete bağlı olan kimsesizler yurdundan bir randevu istedim."

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olumlu bir sekilde karşılık verip teşekkür etti. Orada bulunan çocuklara yardımda bulunacağım. Onlara forma, futbol ayakkabısı, spor ayakkabı, kırtasıye malzemeleri, eşofman takımı, şortlar alacağım. Ne varsa, ne eksikleri varsa hepsini tek başıma karşılama kararı aldım. Bana bu fırsatı verdiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

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"Adana Demirspor takımının oyun sistemi, oyun disiplini çok iyi. Ben burada çok mutluyum, büyük başar1lar yakalamak istiyorum. Burası tam olarak benim yuvam gibi. En başta teknik heyetimiz, başkanımız murat sancak bey ve metin korkmaz bey futbol adına çok sağlıklı bir ortam oluşturmuşlar. Burası tam bir futbol şehri. Burada büyük başar1lar yakalamak istiyorum. Şampiyonluklar yaşamak istiyorum."