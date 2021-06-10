Son dakika: Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj!

Trabzonspor sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü mesajda Hamsik şu ifadeleri kullanıyor:

Merhaba Trabzon! Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli Takım'dan takım arkadaşlarım Kucka, Hubocan, Durica; şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftar hakkında hep güzel şeyler söylediler. Bu çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum ve bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız. Yakında görüşmek üzere! Bordo-Mavi! En güzel renkler.

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