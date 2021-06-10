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GeriFutbol Son dakika: Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj!
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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 15:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj!

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Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Bordo-mavili taraftarlara bir mesaj gönderdi.

Trabzonspor sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü mesajda Hamsik şu ifadeleri kullanıyor:

Merhaba Trabzon! Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli Takım'dan takım arkadaşlarım Kucka, Hubocan, Durica; şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftar hakkında hep güzel şeyler söylediler. Bu çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum ve bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız. Yakında görüşmek üzere! Bordo-Mavi! En güzel renkler.

Son dakika: Marek Hamsikten Trabzonspor taraftarına mesaj

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