Son Dakika | Marcelo Saracchi corona virüsüne yakalanmanın ucundan döndü!

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan genç oyuncu, zor zamanlar geçirdiğini itiraf ederken, “Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri gördükçe kendimi daha da kötü hissediyordum. Neyse ki dün Corona virüs testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü. Şanslıyız ki Süper Lig sonunda durduruldu. Aksi takdirde iki hafta içerisinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik” diye konuştu.

‘İnsanlar farkına varamadı’

Ülkesindeki son durumdan da bahseden Saracchi, “Uruguay’da insanların meydanlara gittiğini görüyorum. Paysandu’da henüz vaka yok ve insanlar rahatça geziyor. Sanırım insanlar henüz işin ciddiyetinin farkına varamadı” dedi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, Leipzig’den ayrılma kararını ise “Leipzig’de oynayamıyordum ve oynamayan bir oyuncu da milli takımda olamazdı. Bunu anladım. Eşimle de konuştum ve karar verdim, Almanya’dan hemen ayrıldım” sözleriyle açıkladı. (Fanatik)