Son Dakika | Manchester United'ın İstanbul kabusu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir...
İngiliz devi Manchester United, İstanbul'a geldiği son 3 maçta 3 mağlubiyet aldı...
İngiltere'nin en köklü takımlarından Manchester United için İstanbul adeta kabus oldu.
Manchester United, Başakşehir'e 2-1 yenilince böylece İstanbul'da oynadığı son 3 maçı da kaybetti.
United, Türkiye'deki son 3 maçta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0, Başakşehir'e 2-1, Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Manchester United'ın İstanbul'da oynadığı son 3 maç;
Galatasaray 1-0 Manchester United
Fenerbahçe 2-1 Manchester United
Başakşehir 2-1 Manchester United
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