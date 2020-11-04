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Haber Giriş: 04.11.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Manchester United'ın İstanbul kabusu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir...

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Son Dakika | Manchester United'ın İstanbul kabusu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir...
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İngiliz devi Manchester United, İstanbul'a geldiği son 3 maçta 3 mağlubiyet aldı...

İngiltere'nin en köklü takımlarından Manchester United için İstanbul adeta kabus oldu.

Manchester United, Başakşehir'e 2-1 yenilince böylece İstanbul'da oynadığı son 3 maçı da kaybetti.

United, Türkiye'deki son 3 maçta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0, Başakşehir'e 2-1, Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Manchester United'ın İstanbul'da oynadığı son 3 maç;

Galatasaray 1-0 Manchester United

Fenerbahçe 2-1 Manchester United

Başakşehir 2-1 Manchester United

Son Dakika | Manchester Unitedın İstanbul kabusu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir...

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