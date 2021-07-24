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GeriFutbol Son dakika: Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'e yeni sözleşme!
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Futbol
Haber Giriş: 24.07.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'e yeni sözleşme!

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Manchester United, Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı, sözleşmede bir yıl da opsiyon bulunduğu ifade edildi.

İmza sonrası konuşan Solskjaer; "Bu kulüp için hislerimi herkes biliyor. Yeni sözleşme imzaladığım çin çok mutluyum. Genç ve tecrübeli oyunculardan dengeli bir kadro oluşturduk. Başarıya aç oyuncularımız var. Çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Manchester United'ın en büyük kupaları kazanmak için mücadele ettiğinin bilincindeyiz ve bunun için çalışacağız. Taraftarlarımızı stadımızda görmeyi çok özledim. Onlara kavuşmayı ve başarılı maçlar çıkarmayı dört gözle bekliyorum" sözlerini kullandı.

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