Son dakika: Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi!

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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Watford'a deplasmanda 4-1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi.

Liverpool'a sahasında 5-0 yenildikten sonra koltuğu iyice sallanan Solskajer'le bir süre daha yola devam eden Kırmızı Şeytanlar'da yönetim, Watford yenilgisi sonrası acil bir şekilde toplandı ve Norveçli çalıştırıcı için kararı verdi. Premier Lig'de oynadığı son 7 maçta 5 yenilgi alan United yönetimi, Solskjaer'in görevine son verme kararı aldı. Karar, resmi olarak da duyuruldu.

TAKIMI CARRICK ÇALIŞTIRACAK

Manchester United'dan yapılan açıklamada Solskjaer'in ayrılmasının ardından takımı asistan menajer Michael Carrick'in çalıştıracağı, sezon sonuna kadar geçici bir teknik adamın ise yakın zamanda göreve getirileceği ifade edildi.