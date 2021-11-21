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Son dakika: Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi!

#Manchester United#Ole Gunnar Solskjaer#Watford
Son dakika: Manchester Unitedda Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi

Manchester United'daki görevi tehlikede olan Ole Gunnar Solskjaer'le ilgili Watford yenilgisi sonrası karar verildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Norveçli teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Watford'a deplasmanda 4-1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi. 

Liverpool'a sahasında 5-0 yenildikten sonra koltuğu iyice sallanan Solskajer'le bir süre daha yola devam eden Kırmızı Şeytanlar'da yönetim, Watford yenilgisi sonrası acil bir şekilde toplandı ve Norveçli çalıştırıcı için kararı verdi. Premier Lig'de oynadığı son 7 maçta 5 yenilgi alan United yönetimi, Solskjaer'in görevine son verme kararı aldı. Karar, resmi olarak da duyuruldu.

 

TAKIMI CARRICK ÇALIŞTIRACAK

Manchester United'dan yapılan açıklamada Solskjaer'in ayrılmasının ardından takımı asistan menajer Michael Carrick'in çalıştıracağı, sezon sonuna kadar geçici bir teknik adamın ise yakın zamanda göreve getirileceği ifade edildi.

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#Manchester United#Ole Gunnar Solskjaer#Watford

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