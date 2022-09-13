Son Dakika: Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Cristiano Ronaldo'ya görülmemiş teklif! Şimdiki maaşının tam 8 katı...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Cristiano Ronaldo, futbol hayatının en kritik dönemeçlerinden birinde oldukça radikal bir karar verme hazırlığında.

Takım arkadaşlarının bile en geç Ocak ayında takımdan gönderilmesini istediği Portekizli yıldız için ikinci Manchester United döneminin son günleri yaşanıyor. Ancak ayrılık için ara transfer dönemi beklenmezse ortaya ilginç bir transfer hikayesi çıkabilir.

Chelsea ve Napoli'nin transfer döneminde çok yakından ilgilendiği ancak akıl çelici bir teklif yapmadığı 37 yaşındaki Portekizli futbolcuya Suudi Arabistan ekiplerinden abartılı teklifler gelmeye devam ediyor.

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243 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Al-Hilal ve Al-Nassr, Cristiano Ronaldo için sınırları zorlamaya hazır ancak ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü.

Daily Mirror'ın haberine göre; adı henüz açıklanmayan bir Suudi Arabistan takımı, Cristiano Ronaldo'ya yıllık 243 milyon Euro'luk bir sözleşme teklif etti. Manchester United ile devam eden kontratı kapsamında senelik 31 milyon Euro kazanan Portekizli yıldızın, mevcut maaşının 8 katına denk gelen bu teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor.

FEDERASYON BAŞKANI ATEŞİ YAKMIŞTI

Konuyla ilgili dün The Athletic'e bir röportaj veren Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Cristiano Ronaldo'yu transfer etme arzularını gizlememişti. Al-Misehal, deneyimli oyuncuyu Arabistan'da görmeyi çok istediğini ifade etmişti.

YASSER AL-MISEHAL'IN RONALDO SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ:

"Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi'nde futbol oynadığını görmeyi çok isteriz. Böyle bir transfer gerçekleşirse çok olumlu geri dönüşler alırız ve herkes için büyük haber niteliği taşır. Eminim ki herkes Cristiano Ronaldo'nun başarılarını ve rekorlarını biliyordur. Tüm bunların yanı sıra harika bir rol model. Bence neden olmasın? Bunun çok pahalı bir anlaşma olacağını biliyorum ancak kulüplerimizin önümüzdeki yıllarda daha yüksek gelir elde edeceğini görebiliyoruz. Premier Lig'den Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan birçok yıldız oyuncu gördük. Cristiano Ronaldo'yu bir oyuncu olarak çok beğeniyorum ve burada izlemek isterim."

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TRANSFER İÇİN SON 4 GÜN

Suudi Arabistan Ligi'nde transfer döneminin sona ermesine 4 gün var. Ülkede 26 Haziran 2022 tarihinde açılan transfer tahtası, 17 Eylül 2022 tarihinde kapanacak.

MANCHESTER UNITED'DA İSYAN SÜRÜYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo problemi devam ediyor. Yaz ayları boyunca takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli yıldız, Old Trafford'da kalmış ve Kırmızı Şeytanlar ile sezona giriş yapmıştı. Ancak Manchester United'daki Ronaldo problemi, daha da büyüyeceğe benziyor...

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Ronaldo geçen sezon United'a döndüğünde tüm oyuncular buna bayıldı, ancak sezon öncesini kaçırdığı için hayal kırıklığına uğradılar" dedi. Habere göre Ronaldo, takımda süre aldığında kendisine verilen taktiklerden çok iç güdüleri ile hareket ediyor ve bu da takıma olumsuz bir hava olarak yansıyor.

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Daily Mail'da yer alan habere göre ise Manchester United'da takımdaki futbolcular, Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında gönderilmesi için tüm şartların zorlanmasını istiyor.