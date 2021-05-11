Son Dakika: Manchester United'da Cavani'nin astronomik ücreti olay oldu! Harry Kane ve Erling Haaland...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Edinson Cavani'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Uruguaylı yıldızın yeni sözleşme kapsamında alacağı astronomik ücret, İngiliz devinin transfer politikasını zora sokabilir.

The Sun'da yer alan habere göre; Edinson Cavani, Manchester United ile imzaladığı yeni kontrat kapsamında haftalık 250 bin Sterlin kazanacak. İngiliz basını, bu rakamın İngiliz temsilcisinin 12 ay boyunca elini kolunu bağlayacağını öne sürdü.

Yaz transfer döneminde hücum hattını Harry Kane ya da Erling Haaland ile güçlendirmek isteyen Manchester United'ın, Edinson Cavani'nin yeni sözleşmesinin ardından bu iki yıldıza bütçe ayırmasının bir hayli zor olacağı kaydedildi.

SOLKJAER TERCİHİNİ CAVANI'DEN YANA KULLANDI

Yeni sezonda forvet transferi konusunda maddi olarak zorluk yaşayacağı belirtilen Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Edinson Cavani'nin saha içindeki katkısı kadar saha dışındaki etkisini de takım için önemli buluyor.

Uruguyalı oyuncunun takımda yer alan genç oyuncular üzerinde yarattığı olumlu etkiden memnun olan Norveçli teknik adam, özellikle Marcus Rashford, Mason Greenwood ve Amad Diallo'nun gelişimine katkıda bulunmasından dolayı terchini Edinson Cavani'den yana kullandı.

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