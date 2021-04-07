Son Dakika: Manchester City'de Kevin de Bruyne'nin sözleşmesi uzatıldı!

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Kevin de Bruyne'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kevin de Bruyne kulübümüz ile devam eden sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2025 yazının sonuna kadar Manchester City'de kalacak şekilde yeni sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Manchester temsilcisi ile nikah tazelemesinin ardından kulün resmi internet sitesinde konuşan Belçikalı yıldız oyuncu, "Daha mutlu olamazdım. 2015 yılında Manchester City'e geldiğimden beri kendimi evimde hissediyorum. Taraftarları çok seviyorum, ailem Manchester'da bir düzen kurdu ve burada oyunumu olumlu yönde çok geliştirdim." dedi.

"PEP GUARDILA İLE FUTBOLA BAKIŞ AÇIMIZ AYNI"

Teknik direktör Pep Guardiola ile olan ilişkisine de değinen Kevin de Bruyne, "Pep ile birlikte futbola bakış açımız aynı. Teknik direktörüm ile aramda böyle bir ilişki olması benim için çok önemli çünkü çıkarlarımız ve hedeflerimiz aynı. İkimiz de aynı şeyleri istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kevin de Bruyne ayrıca, "Bu kulüp başarı dinamikleriyle çalışıyor. Performansımı en üst seviyeye çıkarabilmem için tüm imkanlar sağlanıyor. Dolayısıyla kontrat uzatma kararı konusunda tereddüt etmedim. Kariyerimin en iyi futbolunu burada oynuyorum ve dürüst olmak gerekirse daha da iyiye gideceğimi hissediyorum. Şu an bu sezonu şampiyon olarak noktalamaya odaklanmış durumdayım. Şimdiye kadarki performansımız mükemmeldi ancak yine de sezonu kupayla tamamlamayı garantilememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.