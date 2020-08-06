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Spor Arena
Haber Giriş: 06.08.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! Real Madrid geri dönemedi

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Son Dakika | Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! Real Madrid geri dönemedi
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Manchester City, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i İngiltere'de de aynı skorla yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

İlk mücadeleyi 2-1 kazanan Manchester City, rövanşta da Real Madrid'i aynı skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Manchester City'nin golleri 9. dakikada Sterling ve 68. dakikada Gabriel Jesus'tan geldi. Real Madrid'in tek golünü ise 28. dakikada Benzema kaydetti.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

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