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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 19:04,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçları ertelendi

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Son Dakika | Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçları ertelendi
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Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları maçın ertelendiğini açıkladı. UEFA ayrıca Juventus-Lyon maçının da ileri bir tarihe alınacağını duyurdu.

Manchester City Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madridli futbolcuların 15 gün boyunca karantinaya alınmaları sebebiyle maçın ertelendiği duyuruldu.

İngiliz ekibinin ilk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandığı turun rövanşı, 17 Mart Salı günü oynanacaktı.

Real Madrid Kulübü, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.

BİR MAÇ DAHA ERTELENDİ

Ayrıca UEFA, Juventus-Lyon maçının da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

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