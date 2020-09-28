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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Son dakika | Mainz'da Achim Beierlorzer dönemi sona erdi!

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Son dakika | Mainz'da Achim Beierlorzer dönemi sona erdi!
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05, teknik direktör Achim Beierlorzer'in görevine son verdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Beierlorzer'in görevine son verildiği bildirildi.

Mainz Yönetim Kurulu Üyesi Rouven Schröder, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak Achim Beierlorzer ile çalışmamıza devam etmeyeceğimiz konusunda hem fikir kaldık. Birlikte geçirdiğimiz zaman, küme düşmeme mücadelesi ve korona salgını nedeniyle zor çalışma koşulları altında geçti. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diledim." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Achim Beierlorzer ise yine kulübün sitesine yaptığı açıklamada verilen karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını vurgulayarak, "Yine de Mainz 05'e ve takıma gelecek için en iyisini diliyorum." ifadesini kullandı.
Henüz puanı bulunmayan Mainz 05, ligde 17. sırada bulunuyor.

 

Son dakika | Mainzda Achim Beierlorzer dönemi sona erdi

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