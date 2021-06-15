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Spor Arena
Haber Giriş: 15.06.2021 - 22:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Macaristan 0-3 Portekiz / Maçın özeti ve golleri

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Son Dakika: Macaristan 0-3 Portekiz / Maçın özeti ve golleri

Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Portekiz, Macaristan'ı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

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  • Macaristan - Portekiz maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Macaristan - Portekiz maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Macaristan - Portekiz maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Macaristan - Portekiz maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cristiano Ronaldo'nun, Platini'yi geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncu olduğu maçta Portekiz, Attila Szlai'nin formasını giydiği Macaristan'ı 3-0 yendi.

Karşılıklı atakların yaşandığı maçta Portekiz, aradığı ilk golü 84. dakikada Guerreiro ile buldu.

87'de penaltı kazanan Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun golüyle skoru 2-0 yaptı.

Maç bu skorla bitecek derken uzatmalarda da sahneye çıkan Ronaldo, skoru 3-0 yaptı ve Portekiz galibiyetle başladı.

Ölüm grubunda yer alan Portekiz, grubun diğer maçlarında Fransa ve Almanya ile karşılaşacak.

Ronaldo, şampiyona tarihinin en golcüsü 

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Eski Fransız futbolcu Platini, 9 golünü de EURO 1984'te atmıştı. Ronaldo ise bu turnuvaya kadar 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da 3'er gol kaydetmişti.

Öte yandan Portekizli Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.

Son Dakika: Macaristan 0-3 Portekiz / Maçın özeti ve golleri

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