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Haber Giriş: 18.08.2020 - 19:31,Son Güncelleme:

Son Dakika | Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı transfer etti!

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Son Dakika | Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı transfer etti!
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Olympique Lyon, Altay'dan 2000 doğumlu Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransa Ligi takımlarından Olympique Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçartransfer etti.

Lyon, Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon euro bonservis bedeli + 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Sonraki satıştan da Altay'a %10 pay verilecek.

19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

 

Son Dakika | Lyon, Altaydan Cenk Özkaçarı transfer etti

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