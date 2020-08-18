Son Dakika | Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı transfer etti!
Olympique Lyon, Altay'dan 2000 doğumlu Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransa Ligi takımlarından Olympique Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı transfer etti.
Lyon, Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon euro bonservis bedeli + 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Sonraki satıştan da Altay'a %10 pay verilecek.
19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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