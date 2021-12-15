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Son Dakika: Loris Karius'un yeni takımı sürpriz oldu! Avrupa'nın en kötüsü...

#Loris Karius#Transfer#Liverpool

Kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius'un ismi Bundesliga'da son sırada bulunan Greuther Fürth ile anılıyor.

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Loris Karius, devre arasında Greuther Fürth'e transfer olabilir.

Merseyside temsilcisinin devre arasında serbest bırakmayı planladığı Alman kaleci, Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth'in radarına takıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Greuther Fürth teknik direktörü Stefan Leitl, Loris Karius'un çok iyi bir eldiven olduğunu söyledi.

Transfer söylentilerine dair ipucu vermeyen Stefan Leitl, "Kuşkusuz ki Loris Karius çok iyi bir kaleci. Ancak şu an için kimsenin ismini veremem ve spekülasyonlara dahil olamam." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN EN AZ PUAN TOPLAYAN TAKIMI

Yeni yükseldiği Bundesliga'da 15 hafta itibariyle 4 puanla son sırada yer alan Greuther Fürth, an itibariyle Avrupa'nın major liglerinde en az puan toplayan takım konumunda.

O HATA SONRASI BEŞİKTAŞ MACERASI BAŞLADI

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28 yaşındaki Loris Karius, 2018 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'den yediği hatalı golden sonraki süreçte Liverpool'dan Beşiktaş'a iki sezonluğuna kiralandı.

2018-2019 sezonunu Beşiktaş'ta tamamlayan Alman eldiven, 2019-2020 sezonunda ise koranavirüs salgınının ardından alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmıştı.

Beşiktaş'ın ardından bu kez ülkesinin takımlarından Union Berlin'e transfer olan Loris Karius, Almanya'da da umduğunu bulamadı ve sadece 5 maçta forma giyebildi.

 

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#Loris Karius#Transfer#Liverpool

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