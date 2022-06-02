Son Dakika: Liverpool'da yaprak dökümü! Salah ve Mane...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Mohamed Salah ve Sadio Mane için ayrılık çanları çalıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e yenilen, ligde ise şampiyonluğu son maçta Manchester City'e kaptıran Merseyside temsilcisinde yaprak dökümü yaşanabilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Sadio Mane, Bayern Münih'ten iyi bir teklif aldığını ve söz konusu teklifi kabul etmeye sıcak baktığını takım arkadaşlarına söyledi. Bayern Münih'in, Senegalli yıldız için Liverpool'a 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyor.

2023 yazında sözleşmesi sona erecek olan Sadio Mane'nin ayrılık isteğinin Liverpool yönetimi tarafından kabul edildiği kaydedildi. Yetenekli oyuncu, bu sezon 50 maçta forma giyerken 23 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.

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REAL MADRID SORUSUNA NE CEVAP VERMİŞTİ?

Güzel soru, ama şimdi söylemek istediğim şey, tamamen Şampiyonlar Ligi'ne ve onu kazanmaya odaklanmış durumdayım ki bu benim ve Liverpool taraftarları için çok daha önemli. Liverpool'un maçı kazanması için kesinlikle mümkün olan her şeyi yapacağım. Sanırım hepimiz 2018'de olanları unuttuk. Elbette Real Madrid o zamanlar daha iyi takımdı ve maçı kazanmayı hak etti ama bu farklı bir maç olacak. Sadio Mane

MULLER'DEN İLGİNÇ CEVAP

Thomas Muller, Bayern Münih'in Liverpool forveti Sadio Mane’yle ilgilenmesine alaycı bir cevap verdi ve Alman oyuncu, tüm söylentiler doğru olsaydı Allianz Arena'da her yıl 45 kişilik bir kadronun olacağını belirtti.

Söylentideki her oyuncu bize transfer olsaydı, her yıl 45 kişilik bir kadromuz olurdu. Temmuz başında Sabener Strasse'de [Bayern'in antrenman sahasında] olacağım ve orada başka kim olacağını göreceğiz. Thomas Muller

MOHAMED SALAH AYRILACAK MI?

Liverpool ile yol ayrımında olduğu iddia edilen bir diğer oyuncu Mohamed Salah'ın yeni durağının neresi olabileceği de belirsizliğini koruyor. Real Madrid ve Barcelona gibi takımlar bir süredir Mısırlı yıldızla ilgilenirken; The Athleti,c oyuncunun başka bir İngiliz kulübüne transfer olacağını öne sürdü. Bu konudaki en ciddi adayların ise Manchester City ve Chelsea olduğu bildirildi.

Mohames Salah'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Teknik direktör Jurgen Klopp'un yıldız oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak maddi konularda henüz anlaşılamadığı belirtildi.