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GeriFutbol Son Dakika | Lille teknik direktörü Galtier'den Mustafa Kapı için olay yorum!
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Haber Giriş: 19.09.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Lille teknik direktörü Galtier'den Mustafa Kapı için olay yorum!

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Son Dakika | Lille teknik direktörü Galtier'den Mustafa Kapı için olay yorum!
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Kadrosunda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i barındıran, bu transfer döneminde ise Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı transfer eden Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı ile ilgili konuştu.

Düzenlenen basın toplantısında Burak Yılmaz hakkında konuşan Galtier, "Burak gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda 16-18 yaş arası futbolculara 'rol model' olarak sunacak biri takımınızda oluyor. Onu transfer edebildiğimiz için çok şanslıyız. Burak, yaş aldıkça daha fazla çalışan bir oyuncu" dedi.

"Mustafa Kapı'yı anlatamam çünkü tanımıyorum"

18 yaşındaki yeni transfer Mustafa Kapı'yla ilgili gelen soruya da cevap veren Galtier, "Mustafa Kapı'yı size anlatamam. Çünkü, onu tanımıyorum. Bizimle antrenman yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Lille teknik direktörü Galtierden Mustafa Kapı için olay yorum

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