Son Dakika | Lider Manisa FK hata yapmadı! Tam 7 gol...

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta mücadelesinde lider Manisa FK ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-3'lük skorla Manisa FK oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 15. ve 77. dakikalarda penaltıdan Nizamettin Çalışkan, 65. dakikada Ahmet Kesim ve 89. dakikada Mehmet Yılmaz kaydetti.

Ev sahibi takımın sayıları ise 68. dakikada Yusuf Yağmur, 73. dakikada Erman Bulucu ve 80. dakikada Sinan Akaydın'dan geldi ancak bu goller mağlubiyete engel olamadı.

Alınan bu sonucun ardından Manisa FK puanını 25'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Amed Sportif ise 12 puanla 9. sırada kaldı.

10 KİŞİ KALDILAR AMA KAZANDILAR

Amed Sportif deplasmanında henüz 15. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Manisa FK, Ümit Kurt'un 36. ve 45+2. dakikalarda arka arkaya gördüğü sarı kartlar sebebiyle soyunma odasına 10 kişi gitti.

İkinci yarıda 65. dakikada Ahmet Kesim'in golüyle skoru 2-0'a getiren Manisa FK, bu üstünlüğünü yalnızca 3 dakika koruyabildi. Amed Sportif, 68. dakikada Yusuf Yağmur ve 73. dakikada Erman Bulucu'nun golleriyle durumu 2-2'ye getirdi.

TAM 7 GOL

Kronometreler 77'yi gösterdiğinde Nizamettin Çalışkan takımını bir kez daha penaltıdan öne geçirdi ancak 80. dakikada Sinan Akaydin skora yeniden denge getirdi: 3-3.

Karşılaşmanın 89. dakikasında bu kez sahneye Mehmet Yılmaz çıktı ve attığı golle hem maçın skorunu belirledi hem de takımına şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet getirdi.

KARTLAR HAVA UÇUŞTU

Amed Sportif ile Manisa FK'nın kozlarını paylaştığı karşılaşmada kartlar adeta havada uçuştu. Mücadelenin orta hakemi Burak Taşkınsoy, Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda 9 kez sarı kartına, 1 kez de kırmızı kartına başvurdu.

Amed Sportif'te sırasıyla Serkan Yavuz, Zeki Korkmaz, Halil İbrahim Sönmez ve Yusuf Yağmur sarı kart gördü. Manisa FK'da ise Ümit Kurt çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılırken takım arkadaşları Ahmet Kesim, Erhan Kara ve Nizamettin Çalışkan sarı kartla cezalandırıldı.

2 MAÇ ERTELENDİ

Öte yandan bugün oynanması gereken Sancaktepe FK - Çorum FK ve Ankara Demir - Kocaelispor mücadeleleri ise corona virüsü vakalarındaki artış sebebiyle daha önce ileri bir tarihe ertelendikleri için oynanmadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta günün toplu sonuçları:

24 Erzincan 2-1 Gümüşhanespor

Şanlıurfaspor 1-0 Hacettepe

Hekimoğlu 3-0 Zonguldak Kömürspor

Ergene Velimeşe 0-2 Afyonspor

Kahraman Maraşspor 0-0 Sarıyer

Amed Sportif 3-4 Manisa FK

Niğde Anadolu 1-1 İnegölspor







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