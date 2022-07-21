Son Dakika: Leo Dubois resmen Galatasaray'da! Maliyeti KAP'a bildirildi

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Galatasaray, Lyon'dan sağ bek Leo Dubois'yi transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DUBOIS'TEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Çok tutkulu bir şekilde karşılandım. Bir sürü kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım

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HİÇ GÖRMEMİŞTİM

Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ben de onları statta görmek ve onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum

KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

Hedeflerimiz en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Önce kupayı kazanmak ve sonra da Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Ben de ilk maçıma çıkmak ve taraftarların önünde performans sergilemek için sabırsızlanıyorum