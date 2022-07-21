Eyüpspor'dan Ryan Babel kararı! Transfer...

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Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Ryan Babel futbolculuk kariyerine ülkemizde devam etme ihtimali doğmuştu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Ryan Babel ile yaptığı görüşmeler sonrası transferden vazgeçti.

AJAX GENÇ TAKIMI İLE ÇALIŞACAK

Avrupa kulüplerinin sezonu açtığı bu günlerde yeni adresi merak edilen Ryan Babel'in hazır kalmak için eski takımı Ajax'ın genç takımıyla antrenmana çıkacağı açıklanmıştı. Altyapısında yetiştiği Ajax'ta 3 farklı dönemde A takım deneyimi yaşayan Babel, 142 maçta 30 gol atıp 20 asist yapmıştı.

Ülkemizde daha önce Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Babel, Süper Lig'de çıktığı 197 maçta 51 gol atıp 30 asist yaptı.

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Babel, Galatasaray ile de TFF Süper Kupa kazandı.

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EYÜPSPOR'DAN 14 TRANSFER

Geçen sezon play-off yarı finalinde elenen Eyüpspor, yeni sezonda Süper Lig parolasıyla yola çıkıp tam 14 transfer yaptı.

İstanbul ekibinin transferleri şöyle:

İbrahim Akdağ, Ahmet Yazar, Murat Uçar, Fethi Özer, Sinan Kurt, Emeka Eze, Francis Ezeh, Metehan Mimaroğlu, Berkan Emir, Uğur Demirok, Harun Tekin, Erdem Gökçe, Alp Köseer, Alpaslan Öztürk