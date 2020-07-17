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GeriFutbol Son Dakika | Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 23:16,Son Güncelleme:

Son Dakika | Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de

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Son Dakika | Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de
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İngiltere Championship'te lider konumda bulunan Leeds United, 16 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Championship'te en yakın rakibi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un deplasmanda Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek Premier Lig bileti aldı.

Son iki haftasına gelinen Championship'te Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak.

İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti

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