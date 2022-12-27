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Son Dakika: Lazio'da gündem Caner Erkin! Ekonomik sıkıntı sonrası çare Türk sol bek...

Güncelleme Tarihi:

#Caner Erkin#Transfer#Lazio
Son Dakika: Lazioda gündem Caner Erkin Ekonomik sıkıntı sonrası çare Türk sol bek...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 10:59

VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra boşta bulunan Caner Erkin'in ismi maddi zorluklar yaşayan Lazio ile anılıyor.

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Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ten gönderildikten sonra henüz herhangi bir takıma imza atmayan deneyimli sol be Caner Erkin için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İsmi geçtiğimiz hafta Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan 34 yaşındaki savunma oyuncusunun Lazio'nun gündeminde olduğu öne sürüldü. Corriere dello Sport'un haberine göre; Maurizio Sarri yönetimindeki İtalyan temsilcisi, sol bek transferi için Caner Erkin isminde karar kıldı.

BONSERVİSİNİN ELİNDE OLMASI AVANTAJ

Ekonomik anlamda zor günler geçirdiği kaydedilen Lazio'nun mevcut mali tabloya rağmen tecrübeli ismi ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran ve şu an kulüpsüz olan Caner Erkin'in bonservisinin elinde olmasının söz konusu transferde büyük bir avantaj olduğunun altı çizildi.

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Son Dakika: Lazioda gündem Caner Erkin Ekonomik sıkıntı sonrası çare Türk sol bek...

Son Dakika: Lazioda gündem Caner Erkin Ekonomik sıkıntı sonrası çare Türk sol bek...

INTER MACERASI KISA SÜRDÜ

2016 yazında Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittikten sonra Inter'e imza atan Caner Erkin, dönemin teknik direktörü Frank de Boer tarafından kadroda düşünülmemiş ve hiç resmi maça çıkmadan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN CANER ERKİN AÇIKLAMASI

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Antalya'da devam eden kampta siyah beyazlı ekibin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in Beşiktaş'a döneceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Caner Erkin'in transfer gündemlerinde yer almadığını belirten Şenol Güneş, "Caner Erkin'i severim. İyi bir oyuncudur. Caner Erkin ile hiç görüşme yapmadım. Benim yapmam da doğru olmaz. Şu an Caner Erkin ile ilgili bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

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#Caner Erkin#Transfer#Lazio

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