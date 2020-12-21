Son Dakika | Lazio yendi, Vedat Muriqi sahalara döndü! Sürpriz gelişme...

İtalya Serie A'da Lazio, sahasında ağırladığı Napoli'yi 2-0 mağlup ederek üst sıralardan kopmadı ve önemli bir galibiyet aldı.

Lazio'ya golleri Immobile ve Luis Alberto kaydederken sezon başı Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi ise 67. dakikada oyuna dahil oldu.

316 DAKİKADIR GOL KATKISI YOK

Vedat, Napoli maçında da gol katkısı yapamadı. İtalya kariyerinde 316 dakika sahada kalan golcü futbolcunun henüz bir gol katkısı bulunmuyor.

İTALYANLAR ŞAŞIRDI

Daha önceden sakatlığı gerekçesiyle 2020'yi kapattığı belirtilen Kosovalı golcünün sahalara erkenden dönmesi ise şaşkınlık yarattı. Kosovalı forvet, kasım ayının son haftasındaki Zenit maçında sakatlanmıştı. Muriqi, o maçtan sonra ilk kez Napoli önünde sahaya çıktı. İtalyan basını ise Vedat'ın en erken Ocak ayında sahalara dönebileceğini belirtmişti.

'ÇOK MUTLUYUM, ÖNEMLİ 3 PUAN'

Muriqi de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken ''Geri dönüp takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Çok önemli 3 puan aldık!'' dedi.

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