Son Dakika: Lazio, Vedat Muriqi'in Mallorca'ya transferini açıkladı!

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Lazio, Vedat Muriqi'nin bonservisiyle birlikte Mallorca'ya transfer olduğunu açıkladı.

Serie A ekibinden yapılan açıklamada; Kosovalı golcünün bonservisiyle İspanyol takımına gittiği belirtildi.

CLUB BRUGGE'E REKOR TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU

7 Temmuz'da Club Brugge'e imza atmak üzere İstanbul'dan Belçika'ya doğru yola çıkan Vedat Muriqi, sağlık kontrollerinin ardından şoke olmuştu.

Club Brugge, sağlık kontrollerini bahane göstererek transferden vazgeçtiğini Lazio'ya iletti.

10 milyon euro bonservis bedeli üzerinde Lazio ile anlaşan Club Brugge, son anda vazgeçmeseydi kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferini yapmış olacaktı.

LAZIO FIFA'YA TAŞIMA KARAR ALDI

Vedat Muriqi'in sağlık kontrollerinde sıkıntı olmadığının anlaşılması üzerine Lazio, Club Brugge'ü haksız şekilde anlaşmadan çekildiği için FIFA'ya şikayet etme kararı aldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde Lazio'nun konuyla ilgili hukuki araştırmalar yaptığı ifade edildi.

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Kosova basınından Arlind Sadiku'nun iddiasına göre ise transferin iptal olmasını nedeni tıbbi değildi, golcü futbolcu formda ve yeni sezona hazır bir durumdaydı. Ancak Brugge son dakikada fikrini değiştirdi ve masadan kalktı.