Son Dakika: LaMarcus Aldridge, NBA'den emekli olduğunu açıkladı!
Brooklyn Nets'te forma giyen LaMarcus Aldridge, NBA'den emekli olduğunu açıkladı.
NBA'de sezonun favorileri arasında gösterilen Brookyln Nets'te sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Nets'in 35 yaşındaki oyuncusu LaMarcus Aldridge, sağlık sorunları sebebiyle basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Aldridge, son maçta yaşadığı kalp atışlarındaki düzensizlik sebebiyle bu kararı aldığını duyurdu.
Aldridge, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 yıllarında ise All-Star başarısı yakalamıştı