Son dakika: La Liga ekibinde Corona virüsü depremi! 15 kişi...
La Liga ekibi Alaves; 3'ü futbolcu, 7'si teknik ekip ve 5'i kulüp çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
SPOR ARENA DIŞ HABER | Deportivo Alaves Kulübünden yapılan açıklamada futbol A takımından 3 futbolcu, teknik ekipten 7 kişi ve 5 kulüp çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Baskonia Basketbol Takımı ile aynı tesislerin kullanılması sebebiyle oluşabilecek endişeye karşı basketbol takımından hiçbir testin pozitif çıkmadığı ifade edildi.
Koronavirüs salgınına yakalananların isimleri açıklanmadı. Vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.
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