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Son Dakika: Kylian Mbappe'den PSG'ye video tepkisi! "Basit bir röportaja benziyordu, desteklemiyorum"

Güncelleme Tarihi:

#Kylian Mbappe#Psg#Video
Son Dakika: Kylian Mbappeden PSGye video tepkisi Basit bir röportaja benziyordu, desteklemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 15:44

Kylian Mbappe, PSG’nin 2023/24 kombine satışları için hazırlamış olduğu reklam filmine kişisel hesabından tepki gösterdi.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe, başkent temsilcisinin 2023/24 kombine satışları için hazırlamış olduğu reklam filmine kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Söz konusu videoda Parc des Princes hakkında düşüncelerine yer verilen Fransız futbolcu, gerçekleştirilen çekimlerin ve görüşmelerin içeriğine dair önceden bilgilendirilmediğini savundu.

Kylian Mbappe'nin açıklaması şu şekilde:

PSG'nin 23/24 sezonu için yapılan tanıtım videosunda olduğumu yeni gördüm. Yaptığımız görüşmenin içeriği hakkında hiç bilgilendirilmedim. Kulüple alakalı bir günde, basit bir röportaja benziyordu. Yayınlanan bu videoyu desteklemiyorum. Bu yüzden bireysel imaj haklarımı korumak için çalışıyorum. PSG çok büyük bir kulüp ve çok büyük bir aile, ancak kesinlikle Kylian Saint Germain değil.

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#Kylian Mbappe#Psg#Video

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