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Son Dakika: Kylian Mbappe'den çarpıcı Neymar, Messi, Real Madrid ve ırkçılık açıklamaları!

#Kylian Mbappe#PSG #Messi

Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe son dönemde başından geçen olaylar hakkında kapsamlı bir röportaj verdi. Lionel Messi'nin transferinden rahatsız olduğu iddialarını yalanlayan Fransız futbolcu, Real Madrid'in kendisine önceden teklif yaptığını doğruladı ve PSG'den ayrılması durumunda yalnızca Madrid'e gideceğini açıkladı. Genç yıldız ayrıca milli takımda uğradığı ırkçılığı da anlattı.

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Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe, takımdaki geleceği ve Lionel Messi'nin transferinden rahatsız olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden L'Equipe'e konuşan Fransız futbolcu, Real Madrid'in kendisini transfer etmek için teklif yaptığını ancak takımdan ayrılmak istediğini Paris Saint Germain yönetimine iletmesine rağmen imzaların atılamadığını anlattı.

Lionel Messi'nin transferinden rahatsız olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan genç yıldız, Arjantinli futbolcuyla birlikte oynadığı için kendini ayrıcalıklı hissettiğini söyleyerek söylentileri yalanladı.

Kylian Mbappe ayrıca Neymar'a maç içerisinde serseri dediğini kabul ederek, "Evet, Neymar'a 'aptal' dedim. Bunlar, futbolda olan şeyler. Onunla bu konuyu konuştum. Bu tip şeyler, kazanmak istediğimiz için oluyor, kırgınlık yok. Daha önce de oldu ve yine olacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan Mbappe, Euro 2020 sonrasında Fransa Millî Takımı'nın kendisini bir sorun olarak gördüğünü iddia etti ve İsviçre maçında kaçırdığı penaltının ardından takım arkadaşlarından daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

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 "SADECE REAL MADRID'E GİDERİM"

"Bu yaz PSG'den ayrılsaydım sadece Real Madrid'e giderdim. Benden asla 'Gitmeme izin vermediniz, ben de sahada yürüyeceğim' gibi bir davranış göremeyeceksiniz. Futbolu sevdiğim için oynuyorum ve kulübüm PSG'ye büyük saygı duyuyorum. EURO 2020'den önce yönetime ayrılmak istediğimi ilettim. Kontratımı yenilemek istemedim. PSG'de kaldığım için çok mutluyum ancak artık yeni kontrat imzalamaktan çok uzağız. Bu yaz ayrılmak istiyorum. Ayrılmak istediğimi söyledikten sonra 2 aydır herhangi bir yeni kontrat görüşmemiz olmadı. PSG'de zamanım doldu, bir sonraki mantıklı adım ayrılmak olacak. Real Madrid dışında bir takıma transfer olmam.

"MESSI İLE BİRLİKTE OYNAMAK BİR AYRICALIK"

"Messi'nin transferi sonrasında fikrim değişmedi. Zaten ayrılmak istiyordum. Messi benim birlikte oynama hayali kurduğum birkaç oyuncudan biri. Onunla geçirdiğim her anın tadını çıkarıyorum. Messi ile oynamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu aklımdan çıkarmıyorum. Messi sahada yürürken koşmayı kabul ediyorum. Çünkü o Messi. Posterini astığım birkaç oyuncudan biri. Biraz utangaç olsa da uyum sağlamaya çalışıyor. Geldiğinde Neymar da olağanüstüydü ama Messi başka bir şey."

"MİLLİ TAKIM BENSİZ DAHA MUTLUYSA GİDECEĞİM"

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"Fransa Millî Takımı'nda oynamak için hiçbir zaman tek bir euro almadım ve her zaman millî takımım için ücretsiz oynayacağım. Her şeyden önce, hiçbir zaman sorun olmak istemedim. Ama insanlar benim bir sorun olduğumu hissettiler. Bizi kaybetmemize neden olan şeyin egom olduğuna dair mesaj aldım. En önemlisi Fransız Millî Takımı ve eğer takım bensiz daha mutluysa, gideceğim.

"PENALTIYI KAÇIRDIĞIM İÇİN MAYMUN DEDİLER"

"Başkan Noel Le Graet ile görüştüm ve bunu konuştuk. Ona şikâyet etmeye gittiğim şey, hakarete uğradığım ve penaltı kaçırdığım için 'maymun' olarak adlandırıldığımdı. Bu aynı şey değil. Penaltıdan asla şikayet etmeyin. Penaltıyı kaçıran ben oldum. Sahada daha fazla destek alabilirdim, katılıyorum. Bu elbette bu iyi olurdu ama yaptığım hata içinasla gidip destek istemem. Olaylara çok alaycı bir şekilde bakamazsınız. O an sıcağı sıcağına herkes elendiği için hayal kırıklığına uğradı. Soyunma odasında daha sonra oyuncular beni görmeye geldi. Beni yine şok eden şey, penaltıyı kaçırdığım için bana 'maymun' denilmesiydi. Ben de bu yüzden destek istedim. Penaltımı sola attığım ve Sommer onu durdurduğu için değil. Artık bunlar bitti, arkamda bıraktım. Fransa Millî Takımı'nı çok seviyorum."

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#Kylian Mbappe#PSG#Messi