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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kupa maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup!

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Son dakika | Kupa maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Pendikspor maçına çıkmayan Düzcespor'un hükmen mağlup ilan edilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, belirlenen saatte maça çıkmayan Düzcespor'un Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8/1. ve Kovid-19 salgını nedeniyle karşılaşmalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 'İlave Sağlık Tedbirleri' başlıklı 7/8. maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupasında 4. tur maçlarının programı açıklandı
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Pendikspor-Düzcespor mücadelesi, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmamıştı.

 

Son dakika | Kupa maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup

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