Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş açıklamalar! Yabancı kuralı, takım sayısı ve harcama limitleri için TFF'ye tam 9 bildiri...

Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı, Süper Lig'deki takım sayısı ve harcama limitleriyle ilgili aldığı kararlara karşı üç bildiri yayınladı. Kulüpler Birliği daha sonra yayıncı kuruluş, yayın ihalesi, Türkiye Kupası'nın yayın ihalesi, Espor, transfer dönemi gibi konularda 6 bildiri daha yayınladı.

1. BİLDİRİ: YABANCI SINIRI



TFF ile yapılan görüşmelerde olumlu dönüş alamayan kulüpler, 20 kulüpten 18'inin imzasıyla TFF'ye bildiri gönderdi. 20 kulübün yazılı olduğu bildiride Alanyaspor ve Rizespor'un imzası yer almadı.

Kulüpler Birliği'nin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

Aşağıda imzası bulunan kulüplerimiz olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi,

Bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz.

2. BİLDİRİ: SÜPER LİG 20 TAKIMLI DEVAM ETSİN

Kulüpler Birliği, yabancı kararı bildirisinin ardından 20 takımın 19'unun imzasıyla Süper Lig'in iki sezon daha 20 takımla devam etmesiyle ilgili bir bildiri daha yayınladı. Bu bildiride de yalnızca Rizespor'un imzası yer almadı.

Kulüpler Birliği'nin bu bildirisinde şu ifadeler kullanıldı:

Aşağıda imzası bulunan Kulüpler Birliği üyeleri olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e 3 takımın düşmesini Süper Lig'in en az iki sezon daha 20 takım ile devam etmesini, sonraki sezonlar için de Süper Lig'de yer alacak takım sayısının, kısa süre içinde yapılacak yayın ihalesini kazanan yayıncı, Kulüpler Birliği ve TFF'nin ortak karar vermesi talebimizi bilgilerinize Arz/rica ederiz.

3. BİLDİRİ: HARCAMA LİMİTLERİ

Kulüpler Birliği, TFF'nin belirleme hazırlığında olduğu harcama limitleriyle ilgili de bir bildiri yayınladı. 20 kulübün 19'unun imzasıyla yayınlanan bildiride yalnızca Rizespor'un imzası bulunmuyor.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Talimatında yer alan iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarlardan yüksek olanının alınması suretiyle hesaplanacaktır." şeklinde harcama limitlerine madde eklenmesi istendi.



Finansal borcu olmayan ve ortaklara borcu bulunmayan kulüplerin sermaye artırımı ve diğer gelir artışından sağladıkları kaynakların tamamının harcama limitinde dikkate alınmasının talep edildiği açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda finansal borçların yapılandırılarak faiz ödemesiz dönem alan kulüplerimizin Takım Harcama Limitlerinde, sadece sezon içinde (varsa) ödenecek faizlerin bütçelenerek Takım Harcama Limiti hesabına konu edilmesi" ve "Tüm etkiler hesaplandıktan sonra ortaya çıkan Takım Harcama Limitleri üzerinden minimum yüzde 30 sapma müsaadesi tanımlanması ya da kulüplerimize geçen sezonki avro değerleri üzerinden en az yüzde 30 sapma müsaadesi tanımlanarak 2021-2022 sezonuna uygulanması" maddeleri yer aldı.



Son 2 sezonda pandemi etkisiyle çoğu gelir ve giderlerin olumsuz etkilendiği vurgulanarak, Süper Lig'in beklenmedik şekilde 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynandığı, 2021-2022 sezonunda ise 20 takımla oynanacağı hatırlatıldı.



Takım Harcama Limitleri hesaplamasında UEFA Finansal Fair Play talimatlarına benzer şekilde, "Bilet gelirlerindeki düşüşün arındırılması amacıyla 2018-2019 sezonu baz alınarak 2021-2022 sezonu bilet gelirinin bütçelenmesi", "Yayın gelirlerindeki pandemi indirimi, kur sabitleme vb indirimlerin ve takım sayısındaki artış etkisinin kulüplere yansıması sonucu düşen gelirlerin hesaplanarak Takım Harcama Limitlerine ilave edilmesi" ve "Pandemi dönemindeki beklenmedik kur artışlarının hesaplanarak olumsuz etkilerin Takım Harcama Limitleri'nden arındırılması" maddelerinin Takım Harcama Limitlerine ilave edilmesi gerektiği belirtildi.

DİĞER BİLDİRİLER

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) çeşitli taleplerde bulundu.



Vakfın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonuna dair ana sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesi, bu konuda herhangi bir pazarlık yapılmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmediği takdirde ise teminat/garanti mektuplarının geri çağrılması dahil hukuki yolların kullanılması yönünde talebini TFF'ye iletti.



Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için birinci ve ikinci transfer döneminin bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer dönemi bitiş tarihlerinden bir hafta sonra sona erecek şekilde yeniden düzenlenmesi konusundaki talebin de federasyona iletildiği kaydedildi.



Vakıf ayrıca gelecek sezonlardan itibaren Türkiye Kupası'nın açık kanaldan yayımlanma zorunluğunun kaldırılması için gerekli girişimlerin yapılmasını istedi.

Kulüpler Birliği ayrıca giderek büyüyen futbol gelirlerine rağmen aynı oranlarda artırılmayan isim hakkı paylarının eski oranlarına çıkarılması hususunda girişimlerde bulunulması yönünde talepte bulundu.



Yakın zamanda organize edilecek E-Spor Lig ve turnuvalarında kullanılmak kadıyla EA Sports'a bildirilmek üzere Süper Lig isim ve logosunu kullanma hakkının, bununla birlikte diğer mobil aplikasyon ve oyunlarda kullanılmak üzere Süper Lig isim ve logosunu kullanma hakkının Kulüpler Birliğine de verilmesi talebini TFF'ye ulaştırdı.



Vakıf, bilet satış hususunda anlaşma yapılan firmadan, ihtiyaç duyulan yasal zemin oluşturularak üye bilgilerinin taraftarı olduğu takım ile paylaşılmasını sağlaması, aynı zamanda gelecek sezondan itibaren geçerli olacak şekilde dinamik ücret uygulamasına uygun gerekli altyapıyı oluşturulmasını istedi.

TFF NE KARAR ALMIŞTI?

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yabancı kuralında değişikliğe gidildiğini duyurmuştu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı getirildi. Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 8'i müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Kadroda bulunan 12 futbolcudan sadece 7'si müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu kadroya katabilecek. Kulüplerin 10 futbolcuyla sözleşme yapılması halinde bu oyunculardan en az 1 tanesi 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek. Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...