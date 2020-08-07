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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Son dakika | Koronavirüs nedeniyle Aberdeen'in maçı ertelendi!

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Son dakika | Koronavirüs nedeniyle Aberdeen'in maçı ertelendi!
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İskoçya 1. Futbol Ligi (İskoçya Premiership) ekiplerinden Aberdeen'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Aberdeen'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüse yakalandığı ve takımın yarın TSİ 14.30'da deplasmanda St. Johnstone ile yapacağı lig maçının ertelendiği belirtildi.

Aberdeen'de Kovid-19 protokollerine uymayarak kamp alanını terk eden 6 oyuncunun da güvenlik amacıyla karantina altında tutulduğu ifade edildi.

İskoçya Premier Lig'de 2019-20 sezonu, pandemi nedeniyle erken tescillenmiş ve yeni sezon 1 Ağustos'ta başlatılmıştı.

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