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GeriFutbol Son Dakika | Koray Günter'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Haber Giriş: 11.10.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Koray Günter'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

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Son Dakika | Koray Günter'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
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İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Koray Günter'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hellas Verona'dan yapılan açıklamada bütün takıma yapılan rutin testler sonucu Koray Günter'in koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Sağlık durumu iyi olan Koray Günter'in evinde karantinada olduğu belirtildi.

Koray Günter daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması giymişti.

Son Dakika | Koray Günterin koronavirüs testi pozitif çıktı

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