Son Dakika: Konya'da Ahmet Çalık'ın ismi ölümsüzleştirilecek! Başkan Fatih Özgökçen açıkladı...

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İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın isminin ölümsüzleştirileceğini açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Fatih Özgökçen, "Ahmet Çalık ile görüştüğümüzde, 'Takımla alakalı bir yanlışımız var mı?' diye sordum. Biraz duygusaldı, bazı şeyler anlattı ve bize o nasihatı takımımızın ilerlemesinde yol gösterici oldu. Bir tesisimize veya stadımızda bir bölüme adını verip onu yaşatacağız." dedi.

NİKAH TARİHİ ALMAYA GİDİYORMUŞ

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da, trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık’ın üzüntüsü yaşanıyor.

Yeşil-beyazlı ekiple 3 yıl daha sözleşmesini uzatan genç futbolcunun, pazar günü oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün yapılan antrenmana katıldığı ve bugün izinli olduğu öğrenildi.

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Ahmet Çalık’ın, şubat ayında yapmayı planladığı düğün için Ankara’ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.