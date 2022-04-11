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Son Dakika: Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

#Kocaelispor#Spor Toto 1. Lig#Mehmet Altıparmak
Son Dakika: Kocaelisporda Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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İşte o açıklama...

"Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz."

Mehmet Altıparmak kulübe veda etti

Dün alınan Bursaspor mağlubiyetinin ardından Kocaelispor ile yollarını ayıran Mehmet Altıparmak kulübe veda etti. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Altıparmak, futbolcular ve personellerle de vedalaşıp tesislerden ayrıldı.

Altıparmak; “Büyük umutlarla başladığımız, Kocaelispor teknik direktörlüğü görevinden tüm çabamıza rağmen çalışmalarımızın skora etki etmemesi ve hedef birlikteliğinin sağlanamaması sebebiyle ayrılmış bulunuyoruz. Umarım bu kan değişikliği oyuncu grubunda olumlu bir etki oluşturur ve çok sevdiğimiz büyük Kocaelispor camiası ligi hak ettiği noktada tamamlar. Görev süremiz boyunca yanımızda olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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#Kocaelispor#Spor Toto 1. Lig#Mehmet Altıparmak

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